Kommunen inviterer alle fra kommunalbestyrelsen til Folkemødet

Tønder Kommune åbner for, at alle medlemmer af kommunalbestyrelsen én gang i løbet af en valgperiode kan deltage i Folkemødet på kommunens regning.

TØNDER: Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen i Tønder skal have mulighed for at deltage i Folkemødet på Bornholm én gang i løbet af en valgperiode.

Det har kommunens økonomiudvalg med borgmester Henrik Frandsen (V) i spidsen vedtaget. Det giver nemlig god mening, mener han.

- På Folkemødet kan kommunalpolitikerne blive inspireret og se, hvad der foregår andre steder. På Folkemødet er der gange i mange relevante ting, og der diskuteres på kryds og tværs alle steder, fortæller Henrik Frandsen og sidestiller deltagelse i Folkemødet med politisk efteruddannelse.

For politikerne vil der blive rig lejlighed for at møde og tale med en bredt udsnit af den politiske elite. Der deltager således mere end 1100 foreninger, partier og interesseorganisationer på Folkemødet på Bornholm, ligesom 650 journalister, pressefolk og kommunikationsfolk plejer at finde vej til klippeøen.

Hvis man som medlem af kommunalbestyrelsen vil med på årets folkemøde, kræver det, at man snarest sender en tilmelding til årets møde, der finder sted i dagene 13. til 16. juni.

Af økonomiudvalgets dagsordenspunkt fremgår det, at Tønder Kommune allerede har bestilt plads til tre biler med afgang fra svenske Ystad den 12. juni sidst på aftenen.

I en årrække har Tønder Kommune været repræsenteret på mødet ved viceborgmesteren. Sidste år blev antallet udvidet til også at gælde borgmester, udvalgsformand og to direktører.

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor stor udgiften er for Tønder Kommune for en politikers deltagelse i Folkemødet.