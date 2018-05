Kommunen forbedre grødeskæringen i vandløbene

TØNDER: Tønder Kommune har lyttet til de landmænd, der har beklaget sig over, at vandløbene groede til, og vandet derfor ikke kunne blive ledt så hurtigt væk som ønsket.

På sit seneste møde besluttede kommunens teknik- og miljøudvalg at udvide antallet af kilometer, der skal grødeskæres to gange om året.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), fortæller, at man er nået frem til beslutningen blandt andet efter at have lyttet til de ønsker, der tidligere er kommet frem under et stormøde.

- Vi er kommet frem til det her, der er helt i tråd med udspillet fra en nedsat arbejdsgruppe, siger Bo Jessen.