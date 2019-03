Processen fortsætter. Det blev udfaldet af onsdag morgens økonomiudvalgsmøde, hvor et enigt udvalg besluttede, at Tønder Kommune alligevel fortsætter processen omkring den hensigtserklæring om et destinationssamarbejde, som i øjeblikket er i gang. Indstillingen var ellers at sætte samarbejdet i bero.

TØNDER KOMMUNE: Nye drøftelser skal udstikke retningen for Tønder Kommunes plads i et scenarie, hvor Tønder, Esbjerg og Fanø Kommuner går sammen i et destinationsfællesskab. Det står klart, efter onsdagens møde i økonomiudvalget, hvor indstillingen ellers var at sætte samarbejdet i bero.

Udfaldet er efter mødet i stedet blevet, at man fortsat bakker op om den hensigtserklæring, der er underskrevet om destinationssamarbejdet, men samtidig får mulighed for at tale med samlede bestyrelse for Rømø-Tønder Turistforening.

- Vi lægger op til, at man tager en drøftelse med erhvervslivet, og så tænker jeg egentligt, at vi kan skyde os ind på hinandens bekymringer og muligheder i forhold til det her. Jeg ser det sådan, at det kan afstedkomme bekymringer, når noget er nyt. Jeg tror derfor det er godt, at vi får drøftet det, for vi skal ikke ødelægge udviklingen - vi skal udvikle videre, siger borgmester Henrik Frandsen (V).