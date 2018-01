Kommunale kroner sættes ind mod oversvømmelser

Her har der gennem årene været stigende problemer med oversvømmelser i området mellem fritidscentret og feriebyen. Blandt andet har den nordlige del af fritidscentret herunder legepladsen været dækket af vand flere gange, og det samme gælder området omkring vandløbet nord for feriebyens ældste del.

Som løsning arbejder Tønder Kommune nu i samarbejde med Tønder Forsyning på et projekt, hvor den nuværende grøft med vandløb erstattes af to rør, der sikrer, at overløb fra rørbassinet sker uden for feriebyen.

De opstår typisk i forbindelse med skybrud eller kraftige regnskyl, hvor vandmængderne generelt er stigende, og hvor det nuværende kloaksystem ikke har den fornødne kapacitet. En løsning med etablering af et rørbassin som buffer har på grund af de stigende nedbørsmængder vist sig ikke at være tilstrækkeligt længere.

12 nye huse

At der er god fornuft og behov for at klimasikre området omkring feriebyen dokumenteres af den efterspørgsel, centret og feriebyen oplever.

I 2017 blev området udvidet med yderligere 12 feriehuse, hvoraf de seks er mere handicapvenlige.

- Husene blev færdig til påske og siden har de sammen med de øvrige 70 huse næsten været fuldt udlejet, skriver centerleder Søren Hansen i sin nytårshilsen.

Her bebuder han i øvrigt et navneskift. Fra i årtier at have haft navnet Skærbæk Fritidscenter vil centret i begyndelse af de nye år tage navneforandrign til "Skærbækcentret " med sloganet "plads til det hele."