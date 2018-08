Kommende skatepark i Tønder flyttes

Barrax Skatepark ser ud til at blive etableret ved Tønder Sport- og Fritidscenter og ikke ved kasernen som først planlagt.

Tønder: Folkene bag Barrax Skatepark har valgt at flytte den kommende skatepark fra kasernen til et område ved Tønder Sport- og Fritidscenter. - Det er fordi, vi synes, det er en rigtig god placering i forhold til bylivet og i forhold til brugerne også. Vi har Tønder Grundskole lige ved siden af, fortæller Peter Beiter Andresen, der en af initiativtagerne til skateparken. Flytningen sker efter en henvendelse fra Tønder Sport- og Fritidscenter. Peter Beiter Andresen mener også, at skateparken ved fritidscentret vil ligge attraktivt for turister, og så vil placeringen gøre det muligt at samarbejde med fritidscentret. Her er der også toiletforhold til brugerne af parken. - så vi har en masse fordele ved at ligge dernede, påpeger han. Onsdag skal kultur- og fritidsudvalget afgøre, om det vil frigive arealet ved fritidscentret til projektet. Banen placeres i området mellem svømmehallen, hal 4 og multihallen. Folkene bag projektet mangler stadig en byggetilladelse.

600 kvadratmeter idéen om en skatepark blev født, da Hans Schmidt, der ejer noget grund ved kasernen, talte med Peter Beiter Andresen. Der er dog ikke nogen sure miner over, at man nu vælger at flytte skateparken. Tværtimod bakker Hans Schmidt op. - Den skal da ligge, hvor den ligger bedst, fastslår han. Han er nu trådt ud af gruppen, der står bag Barrax Skatepark, og gruppen udgøres nu af Peter Beiter Andresen, Mikkel Carlsen og Anders Tygesen. Der er også opbakning til den nye placering fra Tønder Gymnasium, der har været med til at finansiere hal 4 i fritidscentret. Gymnasiet har sammen med fritidscentret sendt et brev til kultur- og fritidsudvalget, hvori de udtrykker opbakning til placeringen mellem hal 4, multihallen og svømmehallen. Personerne bag skateparken har på den sjove side af 1,4 millioner kroner til projektet, og planen er nu at lave en skatepark på 600 kvadratmeter. Oprindeligt var planerne en større bane. - Da vi var naive og blåøjede, og inden vi begyndte at samle penge sammen, troede vi, at vi skulle have en kæmpe skatepark, men det viste sig selvfølgelig så, at pengene ikke sad så løst, som vi troede, fortæller Peter Beiter Andresen. - Man må også sige, at 600 kvadratmeter skatepark også er ganske godt. Der er maser af muligheder der, siger han.