Kommende håndboldstjerner er samlet i Skærbækcentret

I denne uge er U17 damelandsholdet i Skærbæk, hvor de forbereder sig til det kommende EM, der venter i næste uge. Selvom pigerne både skal træne og spille to testkampe under opholdet, så har de også tid til at være sociale og slappe af.

- Der er en fantastisk service, og vi får en god behandling af personalet. Og så er det jo skønt, at man har mulighed for udeliv her, forklarer landstræneren, der udover landsholdet også til daglig er træner for Aarhus United.

Det er langt fra første gang, at Skærbækcentret får besøg af en landsholdstrup. I sidste uge trænede pigerne fra mandag til torsdag også i Skærbæk. De sidste ti år er Heine Eriksen kommet i hallerne minimum en gang om året, og det er med god grund.

Skærbæk: - Godt spillet, råber Heine Eriksen, som er landsholdtræner for U17 damelandsholdet.

Fredag og lørdag venter der den danske landsholdstrup to testkampe mod Ungarn i Skærbækcentret.Kampene spilles på følgende tidspunkter: - Fredag kl. 17.30 - Lørdag kl. 15.00 Entré vil være 30 kroner per person per kamp. Børn til og med 12 år er gratis, og indtægten går ubeskåret til Skærbæk Håndboldklub.

Fredag og lørdag venter der pigerne to testkampe mod Ungarn, der ifølge den danske landstræner Heine Eriksen stiller med en stærk årgang. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Plads til fritid

I hallen bliver harpiks-bøtten flittigt brugt, så spillerne har nemmere ved at gribe rundt om håndboldene, der flyver rundt i luften. På banen er blandt andet anføreren for holdet, 16-årige Thea Rasmussen, der til daglig spiller i Skanderborg Håndbold. Ifølge hende er der noget særligt ved at være samlet i Skærbæk.

- Det er dejligt at være samlet med pigerne igen. Vi havde en masse sommerfugle i maven, da vi mødtes, fordi ingen før har prøvet at være med til EM. Der er sådan en følelse af samhørighed, fordi vi ved, at vi træner frem mod noget, og alle vil gøre en god figur, siger Thea Rasmussen, som selv kommer ud af en håndboldfamilie.

Selvom det meste af tiden bliver brugt på træning, så har pigerne også tid til at slappe af, være sociale og hygge sig med spil. I programmet er der endda planlagt aktiviteter væk fra håndboldbanen.

- Efter træning i dag venter der en bus på pigerne, som kører dem til Rømø for at bade, fortæller Heine Eriksen.

Efter testkampene i Skærbæk rejser landsholdet til Slovenien for at møde Portugal i den første EM-kamp. Håbet er at blive blandt de otte bedste i turneringen.