Kolleger om tysk voldsdømt lærer: Han var vellidt og elskede sit arbejde

Ankesagen mod den voldsdømte tyske lærer fra Tønder fortsatte i Vestre Landsret onsdag. Her gav vidnerne et samlet billede af en lærer, der altid var glad på sit arbejde, og som var vellidt af eleverne.

Den kvindelige lærer fortalte også, at hun en enkelt gang blev kontaktet af et par elever, der opskræmte kom ud fra musikundervisningen, fordi Alexander Borck angiveligt havde været voldsom i timen. Hvad henvendelsen præcist gik ud på, erindrede vidnet dog ikke.

I løbet af dagen blev 13 vidner afhørt - de gav alle indtryk af, at den tyske lærer var vellidt af eleverne, og at han selv godt kunne lide sit arbejde.

Den nu 41-årige tyske lærer, Alexander Borck, blev ved byretten i Sønderborg i november idømt et års fængsel for vold mod 10 af eleverne på den tyske skole i Tønder, Ludwig Andresen Schule. Han blev dømt for at have taget omkring 50 halsgreb på de 10 elever, der på gerningstidspunktet var mellem seks og ni år gamle. Foruden dommen på et års ubetinget fængsel blev Alexander Borck frataget retten til at undervise børn og unge under 18 år. Desuden blev læreren udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år. Lige så snart dommen faldt i byretten, ankede læreren den til landsretten. Onsdag blev der afhørt en lang række vidner i sagen. Der ventes at falde dom i sagen torsdag.

Fantasifulde elever

Flere af vidnerne fortalte samstemmende foran de tre domsmænd og de tre juridiske dommere med retsformand Kirsten Thorup i spidsen, at der på Ludwig Andresen Schule ikke forelå nogen fast procedure for, hvad man som lærer skulle gøre, hvis man anvendte fysisk magt over for eleverne på den tyske skole. Der eksisterede simpelthen ikke nogen mundtlige eller skriftlige retningslinjer for, hvordan fysisk indgriben skulle indberettes.

Heller ikke skolens leder havde faste underretningslinjer:

- Der var ikke noget fra min side af, sagde hun i retten.

Et gennemgående tema var dagen igennem, at eleverne - især drengene - i en af de berørte klasser foruden at være meget urolige - ja, ligefrem uregerlige, også havde en livlig fantasi og eksempelvis godt kunne finde på at sige, at "jeg skyder min mor", hvis der var puttet noget "forkert" i madpakken.