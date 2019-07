Kørte uden nummerplader og kørekort: Motorcykel konfiskeret

TOFTLUND: En 33-årig motorcyklist fra Toftlund kan se langt efter flere ture på sin motorcykel - for den tog politiet fra ham torsdag aften.

Han kørte ad Søndergade i Toftlund på en uindregisteret motorcykel, som en passerende politipatrulje selvsagt fattede mistanke til.

Den 33-årige blev vinket ind til siden, og her viste det sig også, at de manglende nummerplader ikke var mandens eneste forseelse. Her kom det også frem, at han dels var frakendt kørekortet, og dels at det ikke er første gang, ordensmagten tager ham i at køre alligevel.

- Motorcyklen er blevet beslaglagt, for det er tredje gang, vi tager ham i at køre i frakendelsestiden. Der er loven sådan, at køretøjet bliver konfiskeret, hvis det er tredje tilfælde eller derover, forklarer politikommissær Jens Peter Rudbeck.

Hvor stort et efterspil, der nu bliver for motorcyklisten, står ikke helt klart endnu. Men de forskellige forhold vil blive lagt sammen, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi.