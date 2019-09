LØGUMKLOSTER: Syd- og Sønderjyllands Politi traf natten til onsdag klokken 01.40 en bilist ved rundkørslen, der forbinder Bredebrovej og Grænsevej ved Løgumkloster. Det viste sig her, at bilisten kørte på trods af at han ikke havde noget kørekort.

Der er tale om en lokal, 36-årig mand, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.