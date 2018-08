Kørekort i fare efter tur i grøften

SKÆRBÆK: En 54-årig mand fra lokalområdet risikerer at måtte vinke farvel til sit kørekort, efter at han søndag aften kom på afveje. Det skete på Rømøvej ved Skærbæk, hvor manden i et solouheld mistede herredømmet over sin bil, der kilede sig fast i en grøft.

Manden slap uskadt fra uheldet, men da politiet nåede frem, fattede betjentene mistanke om, at uheldsbilisten ikke var ædru. Det blev bekræftet af en alkometer-test, hvorefterden 54-årig blev anholdt for at få udtaget en blodprøve. Det er resultatet af denne, der nu bliver afgørende for, hvorvidt han kan beholde eller må aflevere kørekortet.