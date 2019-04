Køkken brændte i hus- beboer tjekket for røgforgiftning

Rejsby: Brandfolkene fra Brand og Redning Sønderjylland fik onsdag eftermiddag begrænset flammerne til køkkenet i et hus på Kogsvej i Rejsby nord for Skærbæk.

- Køkkenet er kraftigt sod- og brandskadet, så der skal et nyt køkken til, siger indsatsleder Per Frandsen.

Han vurderer, at branden formentlig er startet som følge af en fejl ved en renselem ved en skorsten i hjørnet af køkkenet.

Heldigvis spredte flammerne sig ikke til andre dele af huset, der ifølge indsatslederen tidligere har huset en butik.

En beboer i huset havde i forbindelse med branden inhaleret røg, så vedkommende blev tjekket for røgforgiftning. Det viste sig, at personen ikke var forgiftet, oplyser Per Frandsen.