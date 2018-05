Købstadsjubilæum fejres med havnefest på Skibbroen

TØNDER: Handelsstandsforeningen i Tønder er ikke afskrækket af, at der ikke er vand i havnen i Tønder - og ikke har været det længe. Selv om der endnu kun er planer om at etablere et vandmiljø i det gamle havneområde på Skibbroen, så fejres Tønder 775-års jubilæum som købstad med netop en havnefest.

- I Tønder fejrer vi 775 år som købstad med en stor havnefest og masser af musik og events lørdag den 2. juni, fortæller formanden for Tønder Handelsstandsforening, Anders Jacobsen, i en pressemeddelelse.

- Festen afholdes på området ved Skibbroen, og den er faktisk også med til at gøre opmærksom på Skibbro-projektet, der efter planen går i jorden i efteråret 2019 og forventes færdig i løbet af 2020, lyder det videre fra Anders Jacobsen.

Skibbro-projektet er en del af Tøndermarsk Initiativets plan for klimasikring af den gamle bykerne i Tønder. Planen bevirker, at der igen skal etableres et område med vand, hvor den gamle havn lå - det nuværende Skibbroen.