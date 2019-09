Københavnsk arkitektfirma skal stå for Tønders nye midtby

- I det tilbud, de er kommet med, har de forstået, hvad Tønder er for en by. De har læst byen, de har set Tønder bys dna, og så er de kommet med nogle rigtig gode løsninger på de opgaver, vi har stillet omkring Skulpturhaven, Gråbrødre Torv og det grønne Bånd, siger Henrik Frandsen.

- Det, der er så fint ved det her projekt, er, at Tønder har en vision for hele midtbyen samlet, i stedet for bare at tage en del ad gangen, som man er nødt til at gøre i nogen af de større byer. Det er rigtig visionært at sige, at vi vil gerne lave en samlet plan for hele byen, og så samtidig have byrumsforskønnelsen med i det, siger Tue Hesselberg Foged. Effekt arbejder blandt andet med landskabs- og byplanlægning, og er verdensberømt for det 45 meter høje trætårn Tree Tower ved Gisselfeldt Gods på Midtsjælland. Ifølge borgmester Henrik Frandsen, (V), var der en klar grund til, at valget faldt på Effekt.

TØNDER: Når Tønders borgmester i begyndelsen af 2020 tager det første spadestik til den store fornyelse af Tønder, bliver det med det københavnske arkitektfirma Effekt, som såkaldt totalrådgiver. Det blev afsløret på et pressemøde på Tønder Rådhus fredag eftermiddag. Sammen med blandt andre Envidan, der er eksperter på vandafledning, skal tegnestuen stå for udførelsen af første del af den 56 millioner kroner dyre, ambitiøse plan for Tønder midtby. Og det er et projekt, som arkitekt Tue Hesselberg Foged fra Effekt, ser frem til.

Forskønnelsen af Tønder Midtby er en del af Tøndermarsk Initiativet. Første del går i gang i begyndelsen af 2020, og omfatter en opgradering af Skulpturhaven og Søndergadepladsen. Anden del omfatter Skibbroen og Gråbrødrekvarteret. Desuden går man i gang med det grønne aktivitetsbånd langs med Kongeveje og forskellige såkaldte way finding-tiltag i hele midtbyen. Der er budgetteret med 56 millioner kroner til projektet, der ventes at stå færdig i slutningen af 2021.

Skulpturhaven først

Det første, tøndringerne og byens gæster kommer til at mærke til planen, er en markant opgradering af arealet langs med Vidåen. Her er det planen, at lave en opstramning af strækningen fra Skulpturhaven og op mod den lille parkeringsplads over for Hostrups Hotel. Det skal blandt andet ske ved hjælp af en lang træbro, som også vil gøre det muligt at sidde og nyde udsigten over Mølledammen og ind mod Skulpturhaven.

Næste fase omfatter en omlægning af Skibbroen og Gråbødrekvarteret, som blandt andet omfatter flere bænke og mulighed for udeservering. Desuden er det planen at flytte Skibbrokiosken og etablere et springvand ved Gråbrødre Torv. Denne del af fornyelsen af byrummet begynder i september næste år.

Fornyelsen af Tønder by er en del af Tøndermarsk Initiativet, som skal udvikle hele Tønderområdet, og gøre det endnu mere attraktivt for både lokale og gæster. Blandt interessenterne i initiativet, er Realdania, Nordea-fonden og Tønder Kommune.