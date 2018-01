Kobens-tyv ødelægger skabe og døre og løber med personalets penge

Sådan lyder konklusionen efter et indbrud, som Tønder Sports- og Fritidscenter blev udsat for i weekenden.

Skabe opbrudt

Til gengæld opdagede han og personalet, at gerningsmanden havde benyttet sig koben til at åbne døren til et mindre kontor. Her er flere skabe ligeledes opbrudt, og her fandt gerningsmanden tilsyneladende det eneste, han fik ud af anstrengelserne: personaleforeningens pengekasse indeholdende cirka 500 kroner.

Fritidscentret er udstyret med overvågningsudstyr, og gerningsmanden kan da også ses på nogle af optagelserne. Men billedernes kvalitet rækker ikke umiddelbart til at identificere vedkommende eller til at afgive et signalement.

- Vi har afleveret materialet til politiet, men det eneste jeg kan se, er en person iført hat og handsker, siger Claus Beck.