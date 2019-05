RUDBØL: En eller flere gerningsmænd har i løbet af onsdagen været på spil i en villa på Rudbølvej. Indbruddet er sket i tidsrummet fra onsdag klokken 11 til 19, og man har skaffet sig adgang til huset ved at knuse en rude. Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at der har været færden i huset, men at der umiddelbart ikke er meldt noget stjålet.