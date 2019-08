Knebent nederlag til FC Sydvest i Århus

FC Sydvest 05 har i sine seneste to opgør ikke fået vist det niveau, man håbede at have ved sæsonstarten. Lørdag eftermiddag skulle de hvidblusede så jagte tre point i Århus.

- Første halvleg fungerede egentligt som vi gerne ville have det. Fremad spillede ikke særligt hurtigt, og det gjorde, at vi havde ganske nemt ved at komme tilbage på plads i vores organisation. Derudover synes jeg ikke de fik tilspillet sig særlig meget, selvom de stod på det meste af spillet med bolden, forklarer cheftræner Hans Henrik Andreasen.

Der skulle dog komme få aktioner, som det hovedstød fra FC Sydvest, der uheldigvis ramte den forkerte side af overliggeren og gik over målet. Begge hold kæmpede for de tre point, og viste engagement i forsvaret - men manglede kræfter i angrebsspillet:

Nederlag trods offensiv slutning

Efter en første halvleg uden de store aktioner, måtte de to hold igen på jagt for at få hul på målscoringen. Det skulle her blive Aarhus Fremad, som med et hurtigt opbygget angreb og en skarp bold ind i feltet fik fundet Mathias Laursen. Han greb muligheden og sendte bolden i nettet efter 55 minutters spil.

Efterfølgende svarede FC Sydvest igen. De stod klart med mest boldbesiddelse i bestræbelserne på at sikre i hvert fald et enkelt point. Det blev dog ved forsøget - FC Sydvest havde ikke succes med at storsatse offensivt, og kampresultatet blev derfor 1-0 til værterne fra Århus Fremad.

- Man kan se på Fremad at de ikke scorer vanvittigt mange mål. Men omvendt har de trods alt kun lukket to mål ind, så jeg ser det sådan, at alene det at skabe chancer mod dem, når de står så dybt, er en cadeau til os. Men det er selvfølgelig noget, vi skal hjem og arbejde videre på, afrunder Hans Henrik Andreasen.