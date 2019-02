Vindernumre

TM Tønder holdt et stort lotteri i løbet af forårsmessen. Det er dog ikke alle gevinster, der er blevet forenet med deres ejermænd endnu, så det er en god ide at tjekke, om man har vundet. Nummeret fremgår af ens lodseddel:VW Up. Vindernummer 4324



Mountainbike-cykel. Vindernummer 461



Siemens vaskemaskine. Vindernummer 3872



Samsung 55" TV. Vindernummer 3877



Jaguar herreur. Vindernummer 1863



To Haipot lamper. Vindernummer 2140



Middag for to på Schackenborg Slotskro. Vindernummer 4334



Valgfri sko fra Ecco. Vindernummer 1196



Topstjerne fra Georg Jensen. Vindernummer 5012



Gavekurv fra Pernilles Blomster. Vindernummer 3738



Har man et af vinderlodderne, kan man henvende sig på TM Tønders kontor i Vestergade 9 (Digegrevens hus) i Tønder.