TØNDER: En lokal knallertkører sidder tilbage med ondt i benet og en skadet knallert, efter at han tirsdag eftermiddag kørte galt på Torvet i Tønder. Knallertkøreren, en lokal 16-årig dreng - ramte her en jernstander under kørslen.

Det skete tirsdag klokken 13.41, men udover smerter i benet, skete der kun materiel skade ved uheldet.