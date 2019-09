Knallertkører havde hash med

TOFTLUND: En 21-årig mand kan se frem til et par sigtelser, efter han sent mandag eftermiddag blev standset af en politipatrulje på Langelinie i Toftlund. Her kørte den 21-årige ad Langelinie ved 17-tiden, da hans knallert vækkede politiets opmærksomhed.

Den viste sig at være velbegrundet, for knallerten var for det første tunet og dermed ulovlig. Oven i det, så blev den 21-årige samtidigt testet positiv for kørsel med euforiserende stoffer i blodet, ligesom man fandt 9,3 gram hash på den 21-årige.

Politikommissær Jens Peter Rudbeck tilføjer, at der er tale om en lokal mand.