Knallertklub og dansktop: Vennekreds inviterede til høstmarked

Bredebro: Lørdag inviterede Vennekredsens Genbrug til høstmarked på Langagervej i Bredebro, hvor der var både dansktop-musik, grillpølser, mulighed for at købe lykkeposer, boder med udstillere og muligheden for at gøre en handel.

Der var også besøg af den lokale knallertklub 6261 Sinne Gas, der holder til i samme område som Vennekredsens Genbrug.

- Vi blev inviteret sidste år og inviteret i år, fortalte Claus Jørgensen, der oprindeligt er fra Bredebro, men nu bor i Solbjerg ved Århus.

Knallertklubben var blev indbudt til en øl og en pølse.

- Så vil vi gerne komme, støtte op og vise knallerterne frem, sagde Claus Jørgensen fra knallertklubben, der har 15 medlemmer.