Knallert konfiskeret efter ny narkokørsel

TØNDER: En 22-årig mand er formentlig færdig med at køre på knallert, efter han klokken 01.30 natten til fredag blev standset af politiet på Ingridsvej i Tønder.

Den unge mand kørte på knallert, men kørslen vakte mistanke hos en politipatrulje, som derfor standsede manden og tog tests for alkohol og narkotika.

Målingen, der viser om en person har indtaget stoffer, den såkaldte narkometertest, var positiv. Derfor bliver manden nu sigtet for at have kørt knallert i narkopåvirket tilstand.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser desuden, at det nu er tredje gang, at den 22-årige bliver snuppet for netop sådan en forseelse, og derfor er hans knallert nu blevet konfiskeret.