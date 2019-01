TØNDER: Tønder Skatklub har op imod nytåret afsluttet sæsonen for 2018.

Klubmester og dermed årets spiller blev Andreas Schütt. Klubmester bliver den spille, der i løbet af året sammenlagt over hele perioden har opnået til højeste gennemsnit. Andreas Schütt endte øverst på ranglisten med på 1890 point. Nummer to, med pæn afstand til mesteren, blev Holger Kristensen med 1811 point, mens tredjepladsen gik til John Jensen med et gennemsnit på 1785 point.