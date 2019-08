Klostermærken: Ordensmagten hilste på hr. og fru Danmark

På kræmmermarked til Kloster Mærken lørdag var det ikke kun gæster på jagt efter et godt kup, der var på marked. Det var politiet også for at få en hyggelig snak med dem, der lagde et smut forbi mobilstationen.

Løgumkloster: Politiet var til stede på kræmmermarked til Kloster Mærken lørdag. Det var dog under meget afslappende omstændigheder, at det befandt sig på Slotsengen. De var mødt op for at få sig en snak med de gæster, der kom forbi politiets stand ved mobilstationen, som det var ankommet i.

- Vi er her for at være synlige og møde hr. og fru. Danmark, så vi kan møde dem og få en snak, hvis de er interesseret i det, sagde Thomas Madsen, der til dagligt har base i Sønderborg. Han var sammen med kollegaen Bent Jepsen, der er lokal betjent.

- Det er meget dejligt at være ude af bilen og være i kontakt her på pladsen. Jeg har mødt de første 50, jeg kender allerede, grinte Bent Jepsen.

I den korte tid de to betjente havde stået på pladsen, var der allerede flere nysgerrige gæster, der havde fået et kig ind i den mobile stationsbil og fået en snak med betjentene.

- Folk er kommet hen med spørgsmål vedrørende politiet og vores arbejde. Og så har forældre vist deres børn, at man sagtens kan tale med politiet. Børn kan blive lidt forskrækket, når de taler med os første gang. Men vi er her for at vise, at det kan man godt, sagde Thomas Madsen.