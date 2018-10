Kloster Mærken var trods regn på mærkerne

Henning Christiansen fortæller, at på trods af regn fik Foreningen Kloster Mærken et overskud på 20.000 kroner. Det skal dog her nævnes, at man i år på grund af afbrændingsforbudet sparede 25.000 kroner til det ellers traditionelle festfyrværkeri, der sædvanligvis slutter festen af. Arkivfoto: Uwe Iwersen

Foreningen Kloster Mærken afholdt generalforsamling forleden. Her berettede formanden om et godkendt mærken - på trods af at markedet regnede væk både lørdag og søndag.

LØGUMKLOSTER: Årets udgave af Kloster Mærken er trods vejret godkendt. Det fortalte formanden for Foreningen Kloster Mærken, Henning Christiansen, på tirsdagens generalforsamling. Men mens fredagen rent vejrmæssigt var en flot dag, som også kunne aflæses af antallet af besøgende, så regnede både lørdag og søndag væk. Det kunne ses i bybilledet, hvor der var langt mellem gæsterne. - Vi er desværre ikke herre over det forbandede regnvejr, siger Henning Christiansen, der alligevel kan afsløre, at foreningen i det forgangne regnskabsår fik 20.000 kroner i overskud. Samtidig påpeger han, at det ikke i sig selv er et mål, at foreningen får et stort overskud. Det gælder om, at hele byen får del i indtægterne.

Bestyrelsen i Kloster Mærken Som eneste medlem var foreningens sekretær, Vera Warncke, på valg - hun blev genvalgt.Foruden Vera Warncke og formand Henning Christiansen, består Foreningen Kloster Mærkens bestyrelse af: næstformand Susan Pedersen, kasserer Leif Hansen, Finn Eskildsen (udpeget af byens foreninger), Christian Schmidt (udpeget af Klosterhallen og Klosterbadet) og menigt medlem Jesper Lange.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard/Michael Bager Formanden for Foreningen Kloster Mærken, Henning Christiansen, estimerer, at mellem 12.000 og 15.000 mennesker gæstede Løgumkloster i forbindelse med årets mærken. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Ny publikumsmagnet 40 personer var mødt op på Løgumkloster Central Hotel. Det er en slat mere, end vanligt, beretter Christiansen. - På et år er vi gået fra 200 til 330 medlemmer. Det skulle også gerne afspejle sig i fremmødet til generalforsamlingen, siger formanden, der har noteret sig, at det nye initiativ med havetraktorringridning søndag under mærken var en absolut publikumsmagnet. Derfor er ringridningen på fire hjul kommet for at blive. Afslutningen på årets Kloster Mærken gjorde sig i øvrigt bemærket ved, at der på grund af afbrændingsforbuddet ikke var noget fyrværkeri. Dermed sparede foreningen 25.000 kroner. Pudsigt nok var søndagen plaskvåd. - Spørgsmålet er, om det overhovedet ville have været muligt at tænde ild til lunten, griner Henning Christiansen.