Klokken 18 har godt 70 procent af vælgerne i Tønder Kommune stemt

Valg: 19.695. Så mange stemmeberettigede borgere i Tønder Kommune havde klokken 18 afgivet deres stemme til folketingsvalget 2019.

Det svarer til 71,1 procent af de i alt 27.690 borgere, der har mulighed for at sætte et kryds på stemmesedlen inklusiv dem, der har brevstemt.

Procenttallet er højere end stemmedeltagelsen på samme tidspunkt ved valget i 2015. Her havde 70,9 procent afgivet deres stemme på samme tidspunkt.

Ved valget i 2015 havde i alt 28.310 borgere i kommunen stemmeret, hvoraf 23.963 havde benyttet sig af den, da valgstederne lukkede klokken 20. Det svarer til 84,6 procent.

I Tønder Kommune er der i alt 22 valgsteder. Branderup Forsamlingshus er det mindste sted, hvor 407 er stemmeberettigede, mens Tønder Hallerne er det største sted med 6104 stemmeberettigede borgere.

Klokken 18 var den største valgdeltagelse i Møgeltønder, hvor 77,7 procent ud af de 662 berettigede havde stemt, mens den laveste stemmedeltagelse på daværende tidspunkt var i Brøns, hvor 65,7 procent af de i alt 496 stemmeberettigede havde sat kryds på stemmesedlen.

Stemmestederne lukker klokken 20 i Tønder og resten af landet. Straks derefter begynder man at tælle stemmerne op. Et forsigtigt bud er, at man omkring klokken 21.30 ved, hvordan stemmerne fordeler sig partimæssigt i Tønder Kommune, mens man må vente til i morgen for at få afsløret, hvordan de personlige stemmer fordeler sig.

Valgdeltagelsen på landsplan ligger lidt højere end i Tønder - på landsplan havde 74,6 procent af vælgerne stemt klokken 18 ifølge en række stikprøver, der i alt dækker over en halv million stemmeberettigede vælgere, skriver TV2.