Kloak-kvaler: Central vej flød med afføring og toiletpapir

Borgerne i Agerskov er stærkt utilfredse med kloakeringen, der har svært ved at klare større regnskyl. I weekenden var den gal igen. Tønder Forsyning lover at se på sagen.

AGERSKOV: - Fy for s....

- Total svineri fra kommunens side.

- Det er så klamt.

Der bliver ikke lagt fingre imellem, når borgerne i Agerskov sætter sig til tastaturet.

- Engeriis er smurt ind i lort, toiletpapir og hvad der ellers skylles ud denne vej, skrev den lokale Spar-købmand Sonja Rosenfeldt Petersen i weekenden på sin Facebook-side. Det resulterede i adskillige reaktioner og kommentarer.

Sonja Rosenfeldt Petersen plejer ellers ikke sådan at fare i blækhuset.

- Det lugtede ikke bare, det stank. For to år siden gennemgik vi fra handelsstanden byen med en mand fra Tønder Kommune. Vi sendte efterfølgende et referat, hvoraf det fremgik, at der var store problemer med overfladevand. Da det gik galt sidste år, fik vi at vide, at det ikke skulle gentage sig. Da det nu skete igen, blev jeg vred. Det er ellers ikke min politik at skrive offentligt, men hvis ikke det går på den pæne måde, så må det gøres på den grimme, siger Sonja Rosenfeldt Petersen.

Kort før hun satte sig til tastaturet, havde hun opdaget, at kloakkerne langs byens store forbindelsesvej Engeriis, var løbet over. Agerskov var tidligere på dagen blevet ramt af et større skybrud.