Klimamålet kræver selvovervindelse

CO2: Kampen for at nå i mål med Project Zero går ind i sin afgørende fase

SØNDERBORG: - Det er jo ikke for sjovt, vi holder møder om stigende vandstande i Gråsten og Sønderborg. Vi har gjort vold på klimaet. Bæredygtig energi er en del af den pris, vi må ofre, for at klimaforandringerne ikke skal få alt for voldsomme konsekvenser. Vi er nødt til at gøre noget, siger borgmester Erik Laurtizen, S.

To biobrændselsanlæg, solceller og en havmøllepark i Lillebælt er nogle af de energimæssige tiltag, kommunen satser på i kampen mod klimaforandringerne. De stigende vandstande imødegås med forskellige former for kyst- og kajsikring.

Borgmesteren appellerer til folkelig velvilje og indsats i bestræbelserne på at nå CO2 nullet i 2029. Han mener, Sønderborg kommune er godt på vej. Det nytter ikke at udskyde påkrævede energiprojekter for ikke at gå borgere for nær, påpeger han.

- Staten har også en målsætning om CO2 neutralitet i 2050, og har vi ikke selv gennemført det, får vi lovmæssige krav om at gøre det, siger borgmesteren, der på den baggrund ikke udelukker, regeringen vil kræve havmøller på land for at sikre bæredygtige energikilder til lavest mulig pris.

Det nytter derfor ikke noget på sigt at holde fast i, energimålene ikke skal nåes med vindkraft og solcelleanlæg på Als og fastlandet eller for den sags skyld i Lillebælt.