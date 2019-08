Klaverbokser trak masserne til

Klaverløven Esben Just optrådte for anden gang på Tønder Festivalen. Det er dog mange år siden, han var her sidst. For da spillede han til et af de hedengangne halballer i Tønderhallerne. Søndag gjorde han dog så stor lykke i Bolero, at han gerne snart må komme igen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard