Klage over vindmøller får ikke opsættende virkning

Der er ikke noget til hinder for, at arbejdet med at rejse de seks store vindmøller ved Vindtved kan fortsætte, selvom klagesagen over selve opstillingen endnu ikke er afgjort.

Vindtved: Det har ikke opsættende virkning, at en række borgere har klaget over, at Tønder Kommune har givet tilladelse til, at der kan opsættes seks store vindmøller ved Vindtved.

Det har Planklagenævnet afgjort.

Afgørelsen betyder, at arbejdet med at sætte vindmøllerne op kan fortsætte. Dog med det in mente, at klagesagen kan ende med, at vindmøllerne skal pilles ned igen, hvis klagerne får medhold.

Ejendomsmægler Morten Jacewicz er en af dem, der sammen med en række øvrige borgere har klaget over opsætningen af møllerne.

Han ønsker dog ikke at udtale sig omkring Planklagenævnets afgørelse, da han ikke mener, det vil bibringe sagen noget nyt.

Også Anette Abildgaard Larsen er blandt de borgere, der har klaget over opsætningen af vindmøllerne.

Hun siger, at hun synes det er ærgerligt, at klagerne ikke hår fået opsættende virkning.

- Det betyder, at man nu har mulighed for at sætte møllerne op inden fristen udløber, siger hun med henvisning til, at projektet kan få forhøjet statstilskud, hvis møllerne er oppe senest den 20. februar.

- Der er jo en grund til, at vi er modstander af, at møllerne skal sættes op, siger hun.

Der er indgivet to klager over vindmølleprojektet, og klagerne har gjort opmærksomme på en række forhold i sagsbehandlingen, hvor der efter deres mening er begået alvorlige fejl.