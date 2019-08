Klæg-grav forvandles til et paradis for fugle

Naturstyrelsen har taget første spadestik til at forvandle en stor klæg-grav i en sydlige del af Margrethekog til et rastested for vadefugle.

HØJER: Normalt er der adgang forbudt i området, men netop nu færdes både mennesker og entreprenørmaskiner i den sydlige del af Margrethekog syd for Højer.

Her har Naturstyrelsen netop taget det første spadestik til omformning af en af de største klæg-grave langs den danske vadehavskyst.

En klæg-grav er et vandhul, som er opstået ved, at man har gravet lerjord, også kaldet klæg, som skulle bruges til digebygning. Konkret gælder det i Margrethekog den store klæg-grav, hvor man tilbage i 1979-81 gravede klæg til Det Fremskudte Dige ud mod Vadehavet. Klæg-graven ligger i dag som store søer i Margrethekog.

Da den blev gravet, handlede det ikke om fugle, men om at bygge et dige, som kunne forhindre oversvømmelser af baglandet ved stormflod. Nu ændres klæg-graven, så den bliver et godt sted for rastende vadefugle, som ryler og klirer, og for ynglende måger, terner og klyder, oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Det er skønt, at vi med få ændringer nu kan skabe et paradis for vadefuglene i det område, som vi for 40 år siden brugte til at bygge diger. Nu er første spadestik taget, så vi forhåbentligt får skabt nogle forhold, som fuglene kvitterer for ved at strømme til området, siger skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen Vadehavet.