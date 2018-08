Kjærs Tivoli, der har firmaadresse ved Løgumkloster, har fået to sure smileyer i starten af august. Der blev fundet 19,7 grader varmt pizza-topping.

BJARNDRUP: Kjærs Tivoli, der ejes af Kasper Kjær Iversen, har ved et kontrolbesøg i starten af august fået to sure smileyer fulgt af to administrative bøder på hver 5000 kroner.

Det er Fødevarestyrelsens kontrollant, der har tildelt de sure smileyer og bøder fordi der i to af seks af tivoliets boder blev fundet forhold, der ikke harmonerer med god opbevaring af fødevarer og madlavning.

"Virksomheden opbevarede pizzastykker i beskidte plastikkasser med sorte affaldssække som mellemlæg", fremgår det af kontrolrapporten, der er udarbejdet den 4. august.

De to sure smileyer tildeles de to af seks af Kjærs Tivolis madvogne, nemlig 8-kantet grill og Pizza House.