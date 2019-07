Kig med bag kulissen: Istid i Højer

Inden for to måneder er der åbnet to isbutikker i Højer. Nummer to, Torve Caféen, slog døren op lørdag eftermiddag, hvor de første 100 kunder blev modtaget med gratis is.

HØJER: Vejret var måske ikke det helt oplagte is-vejr. Men is kan man vel altid spise. Det kunne i hvert fald ni-årige Liam Laumann fra Greve. Han er i denne weekend sammen med familien på bondegårdsferie på Hohenwarte i Højer. Herfra gik turen lørdag eftermiddag på cykel ind til byens torv. Her åbnede ægteparret Ying og Kaare Holler Jessen sammen med Claus Per Elmholm Højers nye is-café, Torve Cafeen. På åbningsdagen blev der lokket med gratis softice for de første 100 kunder. Det var det helt rigtige lokkemiddel, ikke kun for Liam Laumann. Men han kan nu hjemme på Sjælland fortælle, at han fik den første is i Højers nyeste is-beværtning. Dem er der nu to af. I maj åbnede Gitte Brønlund Hansen "is'N'kram" mindre end et stenkast fra Torve Caféen, så for is- og milkshakeglade gæster er der nu noget at vælge imellem.

Vi hørte, at Digeskolen havde dem til salg. Så købte vi 16 styk. Det er for de unge. Kaare Holler Jessen, hotel- og iscaféejer, Højer

9-årige Liam Laumann fra Greve stod forrest i køen og fik den første is i Højers nye iscafé. Den smagte godt. Foto: Uwe Iwersen

Nabohuset Ying og Kaare Holler Jessen overtog sammen med Claus Per Elmholm tidligere på året Marskhotellet på Højers torv. Hotellet bliver netop nu gennemrenoveret. Den nye café er indrettet i nabobygningen, som er langtidslejet fra Tønder Kommune. Caféen er indrettet i flere stuer, der er holdt i gammel stil. Og så er der et enkelt rum, der skiller sig ud. Her er bordene skiftet ud med høvlebænke. - Vi hørte, at Digeskolen havde dem til salg. Så købte vi 16 styk. Det er for de unge, fortæller Kaare Holler Jessen, mens han på førstedagen øvede sig i at få soft-isene til at se pænt og appetitlig ud. Blandt de allerførste gæster i den nye café var også Vivi Paulsen Paulsen fra Hohenwarte. Og hun havde en lille gave med til ejerne. Det bestod af et gavekort på stegt flæsk og dessert. - Det ved jeg, de godt kan li´. For de har fået det før, siger Vivi Paulsen. Hvad desserten kommer til at bestå af, bliver husets overraskelse, men kan godt røbes her. Det bliver ikke is, men citronfromage, hviskede Vivi Paulsen med lidt is munden.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Vivi Paulsen fra Hohenwarte havde taget hendes feriegæster med til is-indvielsen i Højer. Og hun tog også selv for sig af de søde sager. Foto: Uwe Iwersen

Iscafeen er indrettet i flere rum, der med en meget klassisk indretning emmer af nostalgi. Foto: Uwe Iwersen

Værsgo og velbekomme. De første 100 kunder skulle ikke betale for deres softice. Foto: Uwe Iwersen

Ungdomsrummet er indrette med høvlebænke, der var sat til salg af Digeskolen. Foto: Uwe Iwersen

Det var en glad Kaare Holler Jessen, der hilste på de første gæster. De stod i kø allerede inden klokken 14, der var den officielle åbningstid. Foto: Uwe Iwersen

