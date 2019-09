Kendt tv-vært holder foredrag i Agerskovhallen

AGERSKOV: Den 7. oktober får Agerskovhallen besøg af den "hemmelige" tv-vært og journalist Morten Spiegelhauer, der er kendt fra det anmelderroste, prisbelønnede og ikke mindst debatskabende tv-program Operation X.

Spiegelhauer vil blandt andet fortælle om de mange overvejelser og anstrengelser, han gør sig forud for optagelserne, til resultaterne og ikke mindst konsekvenserne viser sig.

Det er de tre aktive kvinder, Sonja Petersen, Ellen Jacobsen og Elin Juhl, der også er kendt som blomsterpigerne i Agerskov, der har sikret besøget af Spiegelhauer.

- Han er spændende, anderledes og så går han tit tæt på grænsen, siger Sonja Petersen og tilføjer, at Morten Spiegelhauer som journalist tit sætter livet på spil for at opnå retfærdighed. Og netop disse egenskaber har ført til, at blomsterpigerne har hyret den kendte tv-journalist til et foredrag i Agerskovhallen.