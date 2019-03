Kendt tv-journalist lægger vejen forbi Tønder

TØNDER: Da den dødbringende tsunami 26. december 2004 væltede ind over Thailand og Indonesien, var tv-reporter Michael Rastrup Schmidt en af de første danske journalister i katastrofeområdet. Billederne og reportager om de massive ødelæggelser og mange omkomne har brændt sig fast på manges nethinder. Også hos reporteren selv.

Michael Rastrup Schmidt har i 25 år været TV 2's Asien-korrespondent. Den nu 72-årige journalist kan derfor se tilbage på et afvekslende og bemærkelsesværdig liv. Udenrigskorrespondentens oplevelser har Michael Rastrup Schmidt samlet og sorteret i foredraget "Fra krigen i Afghanistan til asyl i Flensborg".

Torsdag den 21. marts lægger han vejen forbi Tønder Kulturhus Schweizerhalle for at fortælle om sin afvekslingsrige tilværelse, der startede som skibskok, telegrafist i Grønland, nyhedsoplæser i tv-studiet og altså udenrigskorrespondent under fjerne himmelstrøg. Foreløbig sidste etape på livets rejse og fortælling er "asylant"-tilværelsen i Flensborg.

Sidstnævnte er begrundet i de seneste stramninger på udlændingeområdet. Michael Rastrup Schmidt har i mere end 28 år været gift med sin thailandske hustru Pattama Chutimant. Selv om parret har boet i Danmark i mere end tre år, har hun ikke umiddelbart mulighed for at opnå permanent dansk opholdstilladelse. Derfor har de nu bosat sig syd for grænsen, hvorefter EU-reglerne åbner for, at hun efter seks måneders ophold i et EU-land kan opnå opholdstilladelse i Danmark.

På invitationen og foredraget på torsdag står Det konservative Folkeparti i Tønder med byrådsmedlem Anette Abildgaard Larsen i spidsen. Der kan købes entrébilletter ved indgangen torsdag aften eller via billetnet.