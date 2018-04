Kendt byggemarked dropper Tønder

Den tidligere "Jem & Fix"-bygning på hjørnet af Nørremarksvej/Nordre Landevej har stået tomt, siden byggemarkedet flytte over på den modsatte side af Nordre Landevej. Konkurrenten Davidsen Tømmerhandel, der ejer bygning, opgiver nu planerne om at etablere sig her. Foto: Uwe Iwersen

Planerne om at etablere en trælast og et byggemarked på Nørremarksvej i Tønder er droppet. I stedet sætter Davidsen den tidligere "Jem & Fix"-bygning til salg.

TØNDER: Davidsen Tømmerhandel A/S opgiver planerne om at etablere en trælasthandel og et byggemarked i Tønder. - Vi er i gang med at lave et nyt koncept for vores forretninger. I den forbindelse har vi nøje analyseret på mulighederne for at etablere en trælast og et byggemarked på vores lokation i Tønder. Det nye koncept vil imidlertid kræve en anden beliggenhed, hvorfor vi ikke kan se, at vi kan skabe en rationel drift ud fra vores adresse i Tønder, siger administrerende direktør i Davidsens Tømmerhandel, Henrik Clausen, i en udsendt pressemeddelelse.

Imidlertid har vi ikke kunnet se grundlaget for, at vi kan skabe en rationel drift på denne adresse. Vi har derfor besluttet at sætte vores ejendom på Nørremarksvej i Tønder til salg. Henrik Clausen, direktør, Davidsens Tømmerhandel A/S

Davidsen Davidsens Tømmerhandel A/S med hovedsæde i Vojens er en handelsvirksomhed indenfor trælast og byggemarked. Virksomheden beskæftiger ca. 850 medarbejdere fordelt på 14 afdelinger og har en årsomsætning på over 1,8 mia kr.



I 2016 modtog Davidsens Tømmerhandel A/S JydskeVestkystens erhvervspris "Den gyldne Ambolt".

Til Toftlund Henrik Clausen tiltrådte 1. januar 2018 og udgør sammen med økonomidirektør Bo Michaelsen og regionsdirektør Carl Bladt Hansen direktionen i den familieejede virksomhed. - Vi havde gerne set, at vi kunne åbne en afdeling i Tønder i nærmeste fremtid. Dels ejer vi jo allerede en bygning, og dels har vi mange loyale kunder i Tønder. Imidlertid har vi ikke kunnet se grundlaget for, at vi kan skabe en rationel drift på denne adresse. Vi har derfor besluttet at sætte vores ejendom på Nørremarksvej i Tønder til salg, siger Henrik Clausen. I forbindelse hermed flytter Davidsen sit salgskontor i Tønder op til afdelingen i Toftlund, hvorfra Davidsens kunder i Tønder fremover vil blive serviceret.