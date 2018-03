Kendt butik forsvinder fra Tønder

Tønder: Tygesen Women i gågaden i Tønder har sat gang i et ophørsudsalg. Dermed er der udsigt til, at Tygesen-navnet forsvinder fra bybilledet i Tønder.

Hvad der konkret skal ske, når ophørsudsalget er forbi, er der endnu ikke nogen afklaring på. Det ligger dog i kortene, at butikken fortsætter i en eller anden form.

- Vi arbejder fortsat på en anden løsning omkring fortsat drift af butikken under et andet koncept, så vi udelukker ikke noget, lyder det fra Steen Nielsen, der er direktør i STN Retail, der udover Tygesen Women ejer en lang række andre dametøjsbutikker over hele landet.

At ingen af butikkens fem ansatte har modtaget en opsigelse, understøtter forventningen om, at butikken formentlig fortsætter under et andet navn.

Steen Nielsen vil dog ikke være mere konkret på nuværende tidspunkt.

- Lige nu går vi først og fremmest all-in på ophørsudsalget, hvor vi sælger ud af alle varer i butikken, også de nye forårsvarer, forklarer Steen Nielsen.

Han kan heller ikke sætte nogen tidramme på for, hvornår ophørsudsalget i Tygesen Women stopper.