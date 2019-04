Kedelig 'sæsonstart': Ukrudtsbrænder startede brand

Brand og Redning Sønderjylland opfordrer alle haveglade til at være varsomme, hvis de tænder op for ukrudtsbrænderen. En uheldig 65-årig mand startede torsdag en mindre brand i Branderup med netop en ukrudtsbrænder.

BRANDERUP: En omgang havearbejde udviklede sig til en brand på Friskjærvej torsdag eftermiddag ved 16-tiden.

Her var en 65-årig mand i gang med at rydde ukrudt med en ukrudtsbrænder, da han kom til at antænde en træbeklædt tilbygning til huset.

Den 65-årige satte selv gang i slukningen, men måtte have assistance fra Agerskov Frivillige Brandværn, forklarer viceberedskabsinspektør Per Frandsen:

- Der opstod en mindre brand i en tilbygning, som huser et værksted. Tilbygningen var beklædt med træ, og det var inden under træet, det brændte. Derfor måtte vi fjerne træpanelerne og slukke inde bagved.

Per Frandsen har derfor en klar opfordring til alle, der skal ud at bekæmpe ukrudt:

- Kan du undgå at bruge ukrudtsbrænderen, så er det bedst. Men skal du bruge din ukrudtsbrænder, så er det meget vigtigt at være opmærksom på, at du ikke brænder op ad træbeklædte bygninger. Når det sker som i det tilfælde fra torsdag, så sidder der ofte en masse spindelvæv og skidt inde under sådan et panel, og det kan nemt ulme i flere timer - indtil der pludselig går ild i det, siger han.

Derfor: Hold afstand, og hav vand klar i det tilfælde, at ilden ikke kun rammer ukrudtet.

Politikommissær Jens Peter Rudbeck fra Syd- og Sønderjyllands Politi tilføjer, at den 65-årige kan vente sig en bøde for at have overtrådt Beredskabsloven. Bøden er typisk på 1500 kroner, men kan efter skadens omfang variere.