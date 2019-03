Fastelavnsfesten i Toftlund er for alle, og det fik masser af feststemte børn til at dukke op lørdag formiddag. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Superman, mus, brandbil eller popcorn? Udklædningerne var mange og kreativiteten stor, da børn og barnlige sjæle i Toftlund lørdag fik afgjort årets tøndeslagning til fastelavn i Toftlund Hallerne.

TOFTLUND: Som lige dele tradition og forårsbebuder for børn og barnlige sjæle er fastelavn altid et hit. Det må siges at være konklusionen i Toftlund, hvor masser af festligt udklædte børn og enkelte udklædte forældre lagde vejen forbi til kampen om kronerne. Men også til en helt anden duel, for i Toftlund er der også gevinster at hente, hvis man har en af husets bedste udklædninger - og dem var der masser af gode bud på. Fra farverige dragter til hjemmebyggede kreationer - og fra mobiltelefoner til brandbiler og politifolk.

De slog tønderne ned I Toftlund dyster man kun om at blive kattekonge - så hele tønden skal slås ned fra rebet. Vinderne blev:



Kattekonge 2-3 år: Martha



Kattekonge 4-5 år: Mads



Kattekonge 6 år: Dicte



Kattekonge 7 år: Malthe



Kattekonge 8 år: Malthe J.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Et hold elever fra Musik- og Teaterhøjskolen i Toftlund lagde ud med teater - og havde også æren af at finde dagens bedste udklædninger. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Vigtig kreativitet Men hvad vejer egentligt mest, når man skal finde det bedste kostume? Det fik Oliver Stricker og resten af holdet fra Musik og Teaterhøjskolen i Toftlund til opgave at finde ud af, og her er svaret helt klart: - Det er kreativitet! Det er selvfølgelig også vigtigt, at kostumet er flot lavet, men det vigtigste er den gode idé, siger han og bliver afbrudt af en af de andre, der hurtigt indskyder på engelsk: - Se efter én, der ser ud, som om vedkommende ejer sit kostume. Oliver Stricker og resten af flokken stod for opvarmningen til tøndeslagningen og spillede teater for de mange fremmødte børn, men faktisk er han selv i den mere musikalske ende af højskolens arbejde normalt: - At lave teater er en smule ude af min komfortzone, for normalt laver jeg elektronisk musik. Men det er skægt at være med, og vi er glade for, at så mange børn er mødt op for at få en sjov formiddag her.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund nyder god, lokal opbakning. Musik- og Teaterhøjskolen bidog med underholdningen, mens Eckholdts Bageri leverede fastelavnsboller. Også Superbrugsen i Toftlund og Enjoy Resorts Rømø bidrog igen i år til løjerne. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Vokseværk Bag det gratis arrangement står en række lokale sponsorer samt Pia Jepsen og Jette Holm. De to har i dag ansvaret for den godt 20 år lange tradition som fastelavnsfesten i Toftlund Hallerne er: - Vi havde lidt bekymringer for, hvor mange der nu ville dukke op, men den bekymring var vist ganske ubegrundet, siger Pia Jepsen med et grin. Hun kom selv med ind over som medhjælper, men den opgave voksede lidt, som hun selv siger det. - Det er smadderhyggeligt. Der går naturligvis lidt planlægning i at få sponsorer på plads og så videre, men det er bare så fedt at se en masse glade unger og deres udklædninger. Vi gør alt for, at det her skal være en fastelavnsfest, som alle kan være med til, forklarer hun. En af årets kattekonger blev Malthe Jørgensen fra Toftlund. Hans udklædning tager udgangspunkt i et Lego-univers: - Jeg er klædt ud som en af figurerne fra Legos Ninjago-univers. Jeg havde overhovedet ikke regnet med at blive kattekonge. Jeg slog bare til tønden, og så faldt den ned. Det er første gang jeg vinder, lyder det fra den nyudnævnte kattekonge fra Toftlund.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Kreativiteten var stor, når det kom til hjemmebyggede kostumer. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Brandmanden er en klassiker som fastelavnskostume - men i Toftlund fik ideen lidt ekstra. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Tøndeslagningen blev afgjort i fem forskellige aldersklasser. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Musefælden var blandt dagens meget kreative indfald. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard De mindste var lidt længere om at få kronen placeret, men det lykkedes til sidst at finde en vinder. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Fastelavnsfesten i Toftlund går som tradition mange år tilbage, og nyder den dag i dag en fortsat stor opbakning. Foto: Hans Chr. Gabelgaard