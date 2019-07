Kasper Sørensen er tilbage hvor det hele startede

Tønder: Kasper Sørensen, der har trådt sine barnesko i Tønder rent fodboldmæssigt, har valgt at skrive kontrakt med FC Sydvest igen.

Han har af flere omgange spillet i FC Sydvest. Dengang FC Sydvest var et helt ungt og nyt samarbejde, kom Kasper med som 17-årig og var med til en række oprykninger. Faktisk har han spillet over 200 officielle kampe for FC Sydvest. Siden valgte Kasper Sørensen at prøve sig selv af på højere niveau i SønderjyskE og Brønshøj.

Så det er en erfaren spiller, som FC Sydvest kan sende på banen i den kommende sæson.

Kasper Sørensen er også involveret i FC Sydvest på anden måde. Han er formand for Tønder SF, som er én af moderklubberne, som står bag FC Sydvest.