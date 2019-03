Sådan fandt Karina Mikkelsen sin bil på p-pladsen ved DGI Huset i Vejle lørdag aften. Nogle drenge havde moret sig med at vælte den lille Toyota Aygo. Politiet henlagde hurtigt sagen, men drengens deling på Snapchat har fået ordensmagten til at genåbne sagen. Privatfoto: Karina Mikkelsen

Karina Mikkelsens Toyota blev væltet på en p-plads af en flok drenge, der syntes, de lavede sjov. Politiet henlagde sagen, men har genoptaget den efter at hændelsen blev delt af gerningsmændene på de sociale medier.

TOFTLUND/VEJLE: I sidste weekend deltog Karina Mikkelsen fra Toftlund i et crossfit-instruktørkursus i DGI Huset i Vejle. Da hun efter 12 timers intensiv læring kom ud på p-pladsen klokken 21 lørdag aften, lå hendes hvide Toyota Aygo på siden. En gruppe drenge havde moret sig med at vælte den lille bil. Karina Mikkelsen stod helt målløs og tom. Så begyndte hun at tude. - Jeg troede, det var løgn. Jeg blev helt paf og tænkte, at jeg havde et mareridt, fortæller Karina Mikkelsen. Efter opfordring fra andre kursusdeltagere fik hun ringet til politiet. Sydøstjyllands Politi har over for Vejle Amts Folkeblad bekræftet, at Karina Mikkelsen har anmeldt hærværket, der har totalskadet hendes bil.

Hvor meget skal man finde sig i? Sådan spørger Karina Mikkelsen fra Toftlund efter unge bøller har totalskadet hendes Aygo. Og skal man finde sig i, at politiet henlægger en sag efter et halvt døgns efterforskning fra lørdag aften til søndag formiddag? Foto: Martin Franciere

Sagen henlagt Da Karina Mikkelsen nåede frem til sit hotelværelse i Vejle overvejede hun, om hendes oplevelse skulle deles på de sociale medier. Hun nåede frem til, at selvfølgelig skulle budskabet ud. - Jeg vil bare ikke acceptere, at nogle idioter render rundt og vælter andre folks biler. Skal jeg bare læne mig tilbage og lade forsikringen tage udgiften, og skal jeg finde mig i, at det koster 3500 kroner i selvrisiko?, spørger Karina Mikkelsen. Hun arbejder til daglig som svinerådgiver, og kører derfor mange kilometer i Jylland og på Fyn. Det blive let til 25.000 kilometer årligt, så hun kan svært undvære en bil. Det, der i nogles øjne er en spøg, er for Karina Mikkelsen forskellen på at kunne arbejde eller ej. - At andre har haft det sjovt på min bekostning, pisser mig i den grad af. Det er virkelig groft hærværk, siger den 41-årige bilejer. Søndag morgen modtog Karina Mikkelsen besked fra politiet om, at sagen var henlagt. Til gengæld var hendes opslag på Facebook nået vidt omkring i det ganske land.

En taksator har vurderet, at Aygoen er totalskadet. Karina Mikkelsen har fået valget mellem at få 42.800 kroner udbetalt - eller at få en tilsvarende model. Hun overvejer lige nu, hvilket tilbud hun tager imod. Privatfoto: Karina Mikkelsen

Ghettosnappen Hendes opslag er nu delt over 1000 gange. Det har medført, at hun har fået tip om, at hærværket er delt i en Snapchat-gruppe med navnet "DK - Ghetto Ghettosnappen". I billedteksten blærer man sig med, at Toyotaen er væltet: "Normalt at drengene og jeg lige vælter en skod Toyota", stod der som følgetekst til billedet af den væltede bil. Det fik Karina Mikkelsen til at anmelde sagen igen. Nu har politiet genoptaget efterforskningen for at stille "drengene" til ansvar for deres handling. Til Vejle Amts Folkeblad fortæller vicepolitiinspektør fra Sydøstjyllands Politi, Mikkel Ross: - Jeg kan bekræfte, at sagen i første omgang blev henlagt, fordi der ikke var nogen spor at gå efter, og at vi nu arbejder videre med sagen igen, efter at vi har modtaget forskellige spor og henvendelser".

Som svinerådgiver kører Karina Mikkelsen Jylland og Fyn tyndt. Hun kan ikke undvære sin bil, og derfor har hun lånt morens, der til forveksling ligner hendes egen. Foto: Martin Franciere

Erstatning på 42.800 kroner Uanset om sagen opklares - eller ikke. Så synes Karina Mikkelsen ikke, at det kan være rigtigt, at man i dagens Danmark ikke kan stille sin bil fra sig uden at være bekymret for, om den også står der hel, når man vender tilbage. Sagen bliver ikke bedre af, at Karina Mikkelsen angiveligt er bare én af flere, der har fået ødelagt et køretøj i området omkring DGI Huset i Vejle. Maj-Britt Thomsen, der er fra Løgumkloster, men har boet i Vejle i mange år, oplevende noget tilsvarende i januar, hvor hun fik totalskadet sin Peugeot 107 - også i samme område. Karina Mikkelsen håber, politiet lykkes med at opklare sagen. - De rødder skal bare findes, siger hun. Hun opfordrer samtidig til, at man politianmelder det, hvis man oplever noget lignende - og ikke bare tager et afslag for gode varer. I øvrigt skal Karina Mikkelsen tilbage til crossfit-kurset senere på måneden. Her regner hun med at parkere sin mors bil, hun midlertidigt har lånt, hos moren 20 kilometer væk, og så bliver Karina kørt til DGI Huset. - Det burde ikke være nødvendigt, men jeg tager mine forholdsregler. Jeg skal ikke have smadret endnu en bil, lyder det fra Karina Mikkelsen. Torsdag modtog hun beskeden om, at forsikringsselskabet vil betale hende 42.800 kroner i skadeserstatning for den totalskadede bil. Maj-Britt Thomsens sag er stadig uopklaret.