Karin skal hjælpe lokale projekter på vej

- Inspirationen til stillingen kommer faktisk fra Ærø, hvor deres landdistriktskoordinator betegner sig selv som Peter Plys. Det billede vil jeg faktisk gerne bruge for forstå mig ret: Der er brug for en Peter Plys, som forstår at hjælpe, når et projekt skal strikkes sammen. Der er mange derude, som har forsøgt sig med et projekt og fejlagtigt tror, at kommunen bare altid modarbejder. Det er de ofte blevet, fordi lovgivningen står i vejen. Det er der, jeg skal hjælpe med at forme projekterne for Æseldyrene, så det hele kan blive virkelighed alligevel, siger hun med et smil.

- Min opgave bliver først og fremmest at være kommunens kontakt til lokalråd og borgerforeninger. Det er et job, som berører alle landsbyer, og jeg skal ud at høre, hvad de forskellige bestyrelser har brug for og lyst til. Men jeg skal også inspirere til, at de laver projekter og aktiviteter.

- Man kan godt kalde det her for lidt af en værdikamp for mig. Jeg tror ikke, at jeg kan vende urbaniseringen, men jeg er sikker på, at landdistrikterne kan få meget ud af at få fortalt, hvorfor det er fantastisk at bo på landet. Men det kræver, at landdistriktet er attraktivt, og det er det, vi skal sørge for.

Ingen lokale projekter er for store eller små: - Vi skal hjælpe alle i gang, og alle tiltag er attraktive. Det er ligemeget, om der er tale om et fysisk byggeri eller en social aktivitet - alle er velkomne til at få en hjælpende hånd. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foreningslivets betydning

I mange år har Karin Lorenzen med fuldt overlæg kaldt landdistriktsudvikling og foreningsliv for en hobby. På mange måder er det anden gang hun gør en fritidsinteresse til et fuldtidsjob. Karin Lorenzen læste kommunikation på Syddansk Universitet i Odense og kom efterfølgende tilbage til det sydvestjyske.

Her blev det hurtigt en fast tjans at skrive pressemeddelelser for et væld af lokale foreninger, og det førte ad omveje til det job på Digeposten, som hun nu forlader for at udvikle landdistrikterne. Dengang var pressemeddelelserne en fritidsbeskæftigelse som blev til mere, og det samme er ved at ske igen:

- Det har altid ligget som en fast ting i familien, at vi engagerer os meget lokalt. Gennem hele opvæksten har vi altid snakket politik derhjemme, så der var altid en stor politisk og samfundsmæssig interesse. Det fik mig i sin tid til at hjælpe alverdens foreninger med deres pressemeddelelser, og siden blev jeg ringet op af Digeposten, som havde et job til mig. Nu skal jeg så ud at lave noget helt anderledes, og det bliver spændende at skulle arbejde ud fra det politiske system.