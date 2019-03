Kanonåbning på Agerskov Messen giver smil

- Der har været rigtig godt gang i den hele dagen. Faktisk er vi overraskede over, hvor godt det gik fra vi åbnede klokken 10 og frem til middagstid. Der er rigtig god interesse for messen, og vi er super glade for det, forklarer Sonja Pedersen fra Agerskov Handels- og Håndværkerforening, der arrangerer messen.

2019-udgaven kom lørdag fra start med et brag, og faktisk var interessen særligt lørdag formiddag så stor, at arrangørerne også blev overraskede:

Håber på 4000 gæster

Hun håber, at det solide fremmøde lørdag smitter af på søndagen, hvor der blandt andet kommer fint besøg af en gammel kending. Søndag gæster Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) nemlig Agerskov, hvor han selv voksede op.

Men ministerbesøget er langt fra det eneste, der får Sonja Pedersen og resten af arrangørerne til at håbe på et samlet besøgstal omkring de 4000:

- Vi venter at få cirka 4000 gæster over weekenden, og det er vi godt på vej til. Det er helt unikt for os. Vi har sigtet efter at lave et bredt program, som er til hele familien - jeg tror, det har haft en effekt, forklarer hun.

Blandt de kreative indslag er blandt andet Retap, der på messen er værter for en stand, hvor gæsterne kan male deres egne unikke Retap-flasker. Derudover er der blandt andet også smagsprøver fra flere lokale virksomheder - og meget andet.