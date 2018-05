Kampen mod affaldsøen på Gråbrødre Torv fortsætter

Gråbrødre Torv er blevet overset. Det mener en borgergruppe bestående af beboere fra de gader, som stedet forener. Sammen har de sat sig for at gøre området mere attraktivt, og det vil gruppen blandt andet sikre ved at fjerne den affaldsø, som blev etableret på Gråbrødre Torv i 2014.

TØNDER: Affaldsø - eller ingen affaldsø? Det er spørgsmålet, som en borgergruppe i Tønder igen vil tage op. Borgergruppen udgøres af beboere fra Uldgade, Frigrunden, Spikersgade, Gråbrødrevej, Skibbroen og Lillegade. Alle seks gader har det til fælles, at de samles af Gråbrødre Torv. Beboerne mener, at affaldsøens beliggenhed umiddelbart op ad ejendommen på Lillegade 6, er med til at gøre det mindre attraktivt at investere i en tiltrængt renovering. Gråbrødre Torv er ifølge beboerne blevet reduceret til et forblæst og gråt sted, selv om det kunne være et af Tønders smukkeste steder. Gruppen vil gerne give Gråbrødre Torv et løft, og på et nyligt afholdt borgermøde var et af de store punkter da også den affaldsø, som er bygget ned i torvet. Den skæmmer området, mener arbejdsgruppens leder, Andreas Hansen: - At vi gerne vil af med affaldsøen, er et fælles ønske fra os beboere. Alle er enige om, at den bør fjernes, for den er tre meter fra nærmeste bygning, og det skæmmer området. Vi har tre punkter, som vi gerne vil sætte ind på i forhold til Gråbrødre Torvs fremtid. Det er renoveringsplanerne, affaldsøen og trafikforholdene. Og de to førstnævnte hører til dels sammen, da det næppe hæver værdien på Lillegade 6, at affaldet står lige udenfor, konstaterer han.

Som det er nu, vil vi ikke begynde på en renovering lige nu, da det vil være svært at udleje stedet, når affaldsøen er lige udenfor vinduet. Gregers Gjerding Juul, direktør, Ildskov Invest, Tønder

Udskudte renoveringsplaner Indehaveren af Lillegade 6 samt Lillegade 5 og Spikergade 28, der alle tre har forbindelse til Gråbrødre Torv og trænger til en kærlig hånd, er Ilskov Invest. Direktør Gregers Gjerding Juul har da også givet sit besyv med, men virksomheden har i første omgang prioriteret at få renoveret sine ejendomme på Strucks Alle. Denne prioritering er lavet af hensyn til kapaciteten, forklarer han: - Vi købte rigtig mange ejendomme ind sidste sommer, da vi fik et godt tilbud på en hel portefølje. Vi har indtil videre kastet alle vores kræfter ind i at få renoveret vores ejendomme på Strucks Alle, for det område trænger også, forklarer han. Ilskov Invest afventer derimod situationen på Gråbrødre Torv: - Vi annoncerede på mødet, at vi gerne vil gøre bygningerne fine, men at det ikke er øverst på vores liste for nu. Vi har også hørt debatten om affaldsøen, og følger derfor sagen nøje. Som det er nu, vil vi ikke begynde på en renovering lige nu, da det vil være svært at udleje stedet, når affaldsøen er lige udenfor vinduet, siger Gregers Gjerding Juul.