Kampdagen markerer sammenholdet

- Det er rart at se en fin opbakning til arrangementet, for folk kommer jo hertil fra hele kommunen. Vi har i mange år haft tradition for at holde et tidligt møde her i Højer, hvilket er smart - for så kan man nå til flere arrangementer i løbet af dagen. Vi har igen vist, at den her dag kan samle folk, forklarer Torben Struck.

Markerer forliget

Weekendens kulmination på de seneste måneders overenskomstforhandlinger giver helt naturligt noget at tage fat på. Det gjorde dagens første taler, Bent Poulsen, også. Bent Poulsen er formand for FOA Sønderjylland og tog i sin tale udgangspunkt i weekendens forlig - og det sammenhold, der har været i kampen for aftalen gennem de sidste måneder.

Mellem traditionerne er resultatet af sammenholdet vigtigt at fejre. Det var blandt andet Gunnar Jensen dukket op for at gøre.

- For mig er 1. maj først og fremmest en gammel tradition. Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i omkring 30 år, så det er en god lejlighed til at møde gamle venner. Men vi markerer også vores sejre, og som gammel skolemand glæder det mig, at der er indgået et forlig. Jeg håber virkelig, at lærerne får en god arbejdstidsaftale, forklarer han.

Det bakker Torben Struck op om:

- Det er godt, at den danske model fik lov at vise sit værd. Var der blevet konflikt, så havde der nok været mere kampdag over det - men vi fejrer stadig dagen og understreger, at sammenholdet er vigtigt, afrunder han.