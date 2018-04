Kamp om bestyrelsesposterne i Tønder Erhvervsråd

Det endte sådan, at Henning Nielsen fra ABTEK fortsætter som formand, mens Niels Høyer fra Tønder Revision og Betina Becker Madsen fra Advodan også fortsætter i bestyrelsen. Et nyt ansigt i bestyrelsen er til gengæld Anna Amby Frejbæk, der er rektor på Tønder Gymnasium.

Formand: Henning Nielsen, ABTEKBorgmester Henrik Frandsen Anna Amby Frejbæk, Tønder Gymnasium Jens Sandahl Sørensen, Sapa Precision Tubing Anders Jacobsen, Møbelhuset Martin Iversen, Rømø-Tønder Turistforening Morten Elkjær Christensen, BB Electronics Niels C. Høyer, Tønder Revision A/S - Kloster Revision ApS Bo Kjelkvist, Kjelkvist A/S Betina Becker Madsen, Advodan Marianne Kalb, Kalb PR & Kommunikation Observatør: Klaus Liestmann, Tønder Kommune. Suppleant: Ditte Madvig, U-story Suppleant: Kristian Kvistgaard-Persson, OKM

Nye vinkler

Anne Amby Frejbæk mener, at hun kan gøre en forskel ved at tage udgangspunkt i gymnasiet. De unge skal tænkes med ind, når der tales om vækst og udvikling, forklarer hun i Erhvervsrådets pressemeddelelse:

- Jeg glæder mig til at byde ind med nye vinkler set fra et uddannelsesperspektiv. Når man tænker vækst og udvikling, skal man også tænke unge i kommunen. På gymnasierne fokuserer vi på karrierelæring for at få de unge mennesker til at se karrieremulighederne i deres uddannelser, også lokalt. De unge skal simpelt hen have en tættere tilknytning til erhvervslivet i Tønder kommune, forklarer hun.