Toftlund: Man vil gøre mangt og meget for at støtte en god sag.

Det virkede dog ikke til, at der var mange af hverken beboere, personale eller gæster på Plejecenter Toftegården i Toftlund, der fredag eftermiddag følte det som en stor byrde at tage for sig af de mange lækre kager, som husets beboere havde kreeret. Beboerne har været i køkkenet og bagt masser af kage for at støtte op om Alzheimerforeningens Huskedag, hvor en del aktivitets- og plejecentre landet over kunne byde ind med kagebagning og kaffearrangement.

- Uha, det bliver godt. Jeg elsker kage, lød det fra en af beboerne, inden kagespisningen for alvor gik i gang.

De mange lækre kager stod i lange rækker på bordet, og snart blev der trængsel ved bordet. Kaffen blev skænket, kagerne kom på tallerkenerne, og snart begyndte der også at komme lidt mønter og sedler i indsamlingsbøtterne, der stod side om side med kagerne.