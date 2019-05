Kager fra kendisbager fristede folk

Da Lions forårsbazar i Løgumkloster søndag slog dørene op for gæster, der kom for at støtte en god sag, var det med Katja Stock Pekruhn, kendt fra den store bagedyst, der langede kager over disken. Det tiltrak folk.

Løgumkloster: Fem timer. Det var, hvad Katja Pekruhn, der er kendt fra den store bagedyst, havde brugt af tid i køkkenet forud for Lions forårsbazar i Løgumkloster søndag. En konfektbund med marcipan, smør og sukker, en sveskekompot med marcipan og rom og så appelsinmousse med chokoladepynt på toppen havde hun kreeret. Kagerne, som gæsterne på årets forårsbazar kunne få en smagsprøve af, var tiltænkt at trække flere gæster til og dermed flere til at støtte den god sag. Det lykkes. - Jeg blev inviteret af Lions, som spurgte mig, om jeg havde lyst til at bage til et godt formål. Det ville jeg meget gerne. Jeg kan jo godt selv lide at bage, så de fem timer var hurtigt væk. Det fantastiske ved kager er, at folk samles om dem og skaber en hyggelig stemning, sagde kendisbageren, der er fra Aabenraa. Det var også, hvad folk gjorde. Der gik ikke mange minutter fra at kagerne kom på bordet til folk flokkes, for at få en bid.

Lions Clubs International Lions Club en en ikke statslig humanitær organisation med 46.000 klubber og næsten 1,4 millioner medlemmer i 190 lande. Lions blev oprettet i USA i 1917 på en tid, hvor mange syntes, at verden behøvede mere medleven og mindre selvoptagethed.



Grundstammen er lokale klubber med typisk 20 til 40 medlemmer.



Lions kom til Danmark i 1950'erne. I dag er der 300 klubber med tilsammen 6.000 medlemmer fordelt på 350 Lions-klubber i Danmark. Klubben i Løgumkloster er blandt de største i landet.



Lions Danmark donerer årligt omkring 25-30 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og formål i nærområdet.



Kilde: Lions.dk

Foto: Jacob Schultz Der kom hurtigt folk til kagebordet, hvor Katja Stock Pekruhn fra den Store Bagedyst havde bagt til anledningen. Foto: Jacob Schultz

Femte gang Det var femte gang, at velgørenhedsorganisationen Lions holdt forårsbazaren i Løgumkloster. Lions støtter både helt lokale initiativer, men tager sig også af internationale humanitære problemer. I Løgumkloster var det søndag andet den lokale strikkeklub, Løgumkloster løbeklub og ti forskellige hobbyudstillinger, der også skulle være med til at trække folk til, så der kunne samles penge ind. Her udstillede de lokale alt fra hjemmelavet træfigurer, smykker, strikkesager og bagervarer, som gæsterne kunne gå på opdagelse i. - Det er en god måde at se, hvad folk bruger deres tid på derhjemme og så få det frem, så det måske kan blive solgt og gå til en god sag, sagde Jens Farsinsen, der er medlem af Lions og som var koordinator på bazaren. Og så må man ikke glemme sammenholdet ved en forårsbazar, som Jens Farsinsen påpeger: - Jeg vil skyde på, at 70 procent af dem, der kommer her i dag, er lokale folk. Det er med til at skabe et sammenhold, samtidig med at vi i Lions-klubben signalerer, hvem vi er, og at det arbejde, vi laver, giver mening og gør en forskel. Det er vigtigt at folk kommer og bakker op om det. Når der kommer nogle, kaster det penge af sig, som kan gå til et godt formål, sagde han.

Foto: Jacob Schultz En konfektbund med marcipan, smør og sukker, en sveskekompot med marcipan og rom og så appelsinmousse med chokoladepynt på toppen kunne folk få lov til at smage på. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz På bazaren kunne folk blandt andet købe hjemmelavet trækuglepenne. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Julie Christiansen (t.h.) havde selv designet smukker, som blev solgt på bazaren. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Der var grillpølser og øl ude for Peugeot-forhandleren i Løgumkloster, som lagde lokaler til forårsbazaren. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Jens Farsinsen(i midten) er medlem af Lions, og det var ham, der var koordinator af bazaren. Foto: Jacob Schultz

Foto: Jacob Schultz Katja Stock Pekruhn kunne give de nysgerrige gæster på bazaren et trick eller to om kagebagning. Foto: Jacob Schultz