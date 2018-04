Kæmpetalent spiller i Løgumkloster kirke

Løgumkloster: Det er lykkedes at få den berømte organist Kristian Marius Andersen, kendt fra blandt flere TV-udsendelser og fra filmen "Tangentspilleren", til at lave koncert i Løgumkloster kirke torsdag den 19. april kl. 20.

Kristian Marius Andersen blev ansat som organistassistent ved Herning Kirke i 2005 og kom under kirkens kantor Mads Billes vinger.

Han kom til Danmark fra England uden gyldige uddannelsespapirer, og uden nogen formel uddannelse overhovedet, men det var tydeligt for Mads Bille, at Kristian havde et kæmpe talent. Det var ligeså tydeligt, at Kristian havde et meget lille selvværd, og at han muligvis havde en psykiatrisk diagnose.

Kristian er nu diagnosticeret med Asperger syndrom. Han er bl.a. visiteret til at få hjælp af en hjemmevejleder to gange om ugen.

Kristian har svært ved at få sit privatliv til at fungere og har mén efter mobning, som prægede hans barndom, men han er en enestående og dybt inspirerende musiker at samarbejde med, fortæller Mads Bille.

Kristian blev færdiguddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i sommeren 2010 og i sommeren 2012 fra konservatoriets solistklasse.