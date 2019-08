Kæmpekoncert: Flere tusinde elever valfarter til festival

Fredag skal langt over 5000 skoleelever til skolekoncert under Tønder Festival. I år kan blandt andre Folkeklubben opleves fredag formiddag.

Tønder: Fredag formiddag kommer gennemsnitsalderen til at styrtdykke på Tønder Festival.

Her gennemføres nemlig den traditionelle skolekoncert, og hele 5547 elever og ansatte fra de syd- og sønderjyske skoler samt Tyskland er indtil videre tilmeldt.

- Det er jo bare helt vildt, lyder det fra Maria Theessink, der er kunstnerisk leder på Tønder Festival.

De 5547 er et rekordstort tilmeldingstal. Der deltager skoler fra blandt andet lokalområdet, Esbjerg og Sønderborg. Fem skoler tager turen over den dansk-tyske grænse.

- Det er bare superfedt, at de også har lyst til at tage turen til Tønder Festival og være en del af det. Når man bor i det område, som vi gør, så er det rigtig godt at have et grænseoverskridende samarbejde, fortæller Maria Theessink.

I år har man hævet det maksimale deltagerantal til 6000 - sidste år var det 5000.

- Man kan stadigvæk tilmelde sig, men man skal være hurtig, fordi som sagt må der max komme 6000, fortæller Maria Theessink.