Kæmpeinteresse for lokal motorfestival

RØMØ: Sidste sommers racerfestival på Rømø blev mildest talt en bragende succes - så stor, at køen strakte sig tværs over Rømø og helt ind på fastlandet.

Alt tyder på, at interessen for autentisk, historisk strandracing på Rømø er kommet for at blive - i hvert fald er interessen for at ansøge om at stille op til løbet vokset ganske eksplosivt. Ansøgningerne begyndte i begyndelsen af februar at rulle ind, og allerede nu er der med over 110 ansøgninger flere interesserede, end der var til start ved 2018-udgaven.

Det har i sig selv skabt et luksusproblem for arrangørerne af festivalen, for strandens størrelse sætter sine begrænsninger for, hvor mange biler og motorcykler, man kan have til start, forklarer Rømø Motor Festivals pressetalsmand, Steffan Skov:

- Det hele er jo vokset hvert år fra 2016 til 2018, fra 60 og op til de cirka 100, der var til start sidste år. Om vi kan få plads til lidt flere, ved jeg ikke endnu. Det er vigtigt for os, at løbet både er sportsligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, så alle kan få kørt - og så det er sikkert. Med andre ord skal man ikke forestille sig en Rømø Motor Festival med 200 startende, for det kommer ikke til at ske.